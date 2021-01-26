أوفتشا يبحث مع الجويلي وأبو شحمة فتح الطريق الساحلى وخروج المرتزقة

قال سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، الثلاثاء، إنه أجري اتصالا هاتفيا مع كلا من آمر ما تسمى بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة لقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، ورئيس وفد الوفاق المشارك باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أحمد أبوشحمة، حول التطورات الأمنية في ليبيا.

وأضاف أوفتشا في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أنه جري خلال الاتصال الهاتفي بحث الحاجة الماسة لفتح الطريق الساحلي لخلق الثقة والآفاق الاقتصادية بالإضافة إلى مناقشة ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتفق عليه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر الماضى.

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