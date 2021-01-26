السراج يبحث عن ضمانات دولية لتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر

يسعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج الى الحصول على ضمانات دولية بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها الذي أقرته الأمم المتحدة ، وهو الرابع والعشرين من ديسمبر القادم ، بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى السبعين لاستقلالها ، وذلك خشية الانقلاب على الاتفاق السياسي الجديد ، بتمديد الفترة الإنتقالية القادمة الى أجل غير مسمى

وأطلع السراج، أول أمس الأحد ، خلال زيارته لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس ، على الترتيبات المتخذة لإنجاح العملية الانتخابية المرتقبة . وناقش ورئيس المفوضية، عماد السايح، التحضيرات التي تقوم بها المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد.

وبحث السراج الأمور الفنية والمالية التي تحتاج للاستكمال، إضافة لمجالات التعاون بين المفوضية ومكاتب الأمم المتحدة وبرامجها المختصة والاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تقدمه هذه الجهات من دعم وخبرات لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية ،كما تطرق النقاش لتفاصيل عملية التنظيم والرقابة ولوائح تسجيل الناخبين في الداخل والخارج وكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وشملت زيارة السراج جولة للمقر والمرافق التي يحتويها حيث اطلع على التجهيزات واستفسر عن النواقص، وأكد على استعداد حكومة الوفاق الوطني لتسخير كافة الامكانيات، لتتمكن المفوضية من أداء عملها وانجاز هذا الاستحقاق الوطني بكفاءة ومهنية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرر تخصيص 50 مليون دينار لصالح المفوضية العليا للانتخابات ستخصم من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” أوجه الصرف لمعالجة النقص في الخدمات الأساسية.

ودعت المادة الثانية من قرار الرئاسي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الالتزام بصرف المبلغ في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين المقرر تنظيمها في ديسمبر للعام القادم وبأحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات المنظمة لعمليات التعاقد والشراء وفي حدود المبلغ المخصّص بالمادة الأولى من هذا القرار وأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر

وطالب الرئاسي في قراره المفوضية العليا للانتخابات إلى ضرورة عدم استخدام المبلغ في أغراض أخرى وأن تلتزم بتقديم تقرير المصروفات الفعلية لوزارة المالية وفقًا للتشريعات النافذة، داعيًا إلى تنفيذ القرار من تاريخ صدوره من الجهات المختصة.

ويرى المراقبون أن السراج يدرك أن الانتقال السياسي المقرر لأوائل فبراير القادم ، يأتي بقرار دولي ، لكنه غير متأكد من أن المسؤولين القادمين سيدفعون نحو تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر ، خصوصا وأن الإتفاق يمنعهم من الترشح فيها وهو ما جعله يطالب بضمانات دولية لاحترام موعد الرابع والعشرين من ديسمبر ، من خلال رسالة وجهها الجمعة الماضي الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، طالب فيها بتقديم كافة أوجه الدعم لإتمام الاستحقاق الانتخابي في بلاده في الموعد المحدد ، وذلك استجابة لما سماه “إرادة الليبيين وما أقروه، ووفقاً لما توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في الشقيقة تونس” وفق قوله.

وقال السراج في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ورئيس مجلس الأمن، التونسي طارق الأدب، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس الشهر الجاري : “نتطلع إلى أن ترسل الأمم المتحدة في أسرع وقت فريقا لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية الليبية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم” داعيا “مجلس الأمن الى إصدار قرار للترحيب بإجراء الانتخابات العامة في تاريخها المحدد الذي أقره الليبيون، وإصدار تفويض للبعثة الأممية للدعم في ليبيا لتوفير الإمكانيات اللازمة لها لإنجاحها”.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق: “توجه السراج في رسالته بطلب اصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الامكانات اللازمة لها، لتقدم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في كافة مراحله ، وتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية ، و أن ترسل الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن فريقاً لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية المستقرة” على تعبيره.