وصول شحنة اللقاح المضاد لمرض “اللشمانيا الجلدية” إلى بلدية بني وليد

قال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية في بني وليد، أيمن الهوادي، إن شحنة من اللقاح المضاد لمرض «اللشمانيا الجلدية» وصلت من المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى البلدية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة بالمرض في المدينة منذ بداية شهر يناير الجاري بلغ 131 حالة إصابة.

وفي تصريحات صحفية، أوضح “الهوادي”، أن حالات الإصابة بمرض «اللشمانيا الجلدية» في المدينة «في تزايد»، داعيًا مديري مركز الجملة والمدينة الصحيين إلى التواصل مع مكتب الرعاية الصحية لتسلم العلاج لعيادات الجلدية.

وأكد “الهوادي” ضرورة حضور مدير المركز شخصيًّا والختم الخاص به، إضافة إلى تسليم الإحصاءات السابقة للإصابات، مطالبًا الجميع بالتقيد بالموعد ليتم تقديم العلاج للمرضى في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن مدير مكتب الرعاية الصحية ببني وليد، كان قد ناشد في مارس الماضي، الجهات المختصة بوزارة الصحة ضرورة وضع برنامج لمكافحة انتشار مرض «اللشمانيا الجلدية» في البلدية.