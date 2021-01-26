مجموعة الأزمات الدولية : أعضاء الحوار السياسي سعوا إلى تأمين المناصب السيادية لمرشحيهم

أكدت مجموعة الأزمات الدولية أنه على مدى أشهر سعى المعنيون من السياسيين الليبيين الموفدين إلى الحوار إلى تأمين المناصب العليا في الحكومة القادمة للمرشحين السياسيين الذين يفضلونهم.

و أضافت المجموعة في تقرير جديد لها حمل عنوان “تقدم هش نحو حكومة وحدة وطنية في ليبيا”أن السياسيين حاولوا ضمان أن يكون المرشحون الذين يحشدون الدعم لأجلهم مناسبين للتشكيلة المتنوعة من المصالح السياسية وميزان القوى بين الأقاليم الثلاثة في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن العملية الإجرائية أي آلية الاقتراع تلقى اهتماما كبيرا من الأمم المتحدة،مؤكدة أن معظم المعنيين الليبيين،وكذلك العديد من الدبلوماسيين الأجانب،غير مهتمين بحقيقة كيفية اختيار كبار المسؤولين ، مشيرة إلى أن إلى آلية اقتراع بشأن شاغلي المناصب السيادية،وتمكين القوى السياسية الليبية الفاعلة من انتخاب كبار ممثلي البلاد،يشكلان خطوة إلى الأمام في عملية السلام.

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