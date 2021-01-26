فتح باب الترشح للمناصب السيادية السبعة في ليبيا اليوم

فُتح اليوم بابُ الترشح للمناصب السيادية السبعة في ليبيا، على أن يغلق في الثاني من فبراير المقبل. بعدما توافقت الأطراف الليبية خلال محادثات بوزنيقة المغربية على توزيع هذه المناصب وفق محاصصة بين الأقاليم الثلاثة.

و المناصب السيادية السبعة هي “محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، والنائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، علاوة على رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا”.

وتهدف هذه العملية إلى اختيار مرشحين لهذه المناصب الاستراتيجية حتى تتمكن السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف من “التنسيق بشكل سلس” مع المسؤولين الجدد.

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