غسان سلامة: الطبقة السياسية في ليبيا فاسدة جدا ولا تريد الانتخابات

قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، إن عدم وجود مؤسسة شرعية داخل الدولة وغياب قانون انتخابي، دفع الأمم المتحدة إلى محاولة إيجاد بديل عن الانتخابات التي يصعب تنظيمها حاليا، وذلك عبر السعي إلى توحيد الحكومة وتعويض الوجوه السياسية الموجودة بأشخاص يمثلون كافة فئات المجتمع، على حد تعبيره.

وزعم “سلامة”، خلال لقائه مع مدير مجموعة الأزمات الدولية عبر تطبيق زوم، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان والمجلس الاستشاري، لا يريدان الانتخابات لأنها تعني نهايتهم.

وأشار إلى أن فائز السراج بدوره لا يريد الانتخابات، معتبرا أن الطبقة السياسية في ليبيا فاسدة جدا، على حد وصفه.

وأضاف غسان سلامة، أن أغلب الليبيين يريدون أشخاصا جددا لتولي زمام الأمور في البلاد، وهو ما يسعى السياسيون المتواجدون في السلطة إلى عرقلته باعتبار أن أغلبهم يمارسون السياسة من أجل المال، على حد تعبيره.