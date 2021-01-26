لجنة الوبائيات تحذر من تأزم الوضع في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”

حذرت لجنة الوبائيات من زيادة المعدل الوبائي في البلاد بسبب تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال أسبوع بنسبة خمس عشرة بالمائة.

وأوضحت اللجنة في اجتماع عقدته مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا أن الوضع الوبائي غرب البلاد الذي لا يزال في المستوى الرابع مع ارتفاع بسيط في الإصابات والوفيات.

وحذرت اللجنتان من تأزم الوضع خلال الفترة القادمة في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والجهوزية الدقيقة لكل قطاعات الدولة.

وكان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 25 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (312).

واستلم المركز عدد (4931) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1200) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (301) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (153) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (103) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (75) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (28) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (89) عينة، مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراته عدد (138) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (278) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (131) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (60) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (42) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (160) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (638) عينة، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (23) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (4061) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (870) عينة موجبة لفيروس كورونا (616 جديدة + 254 مخالطة)”.