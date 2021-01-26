أوباري.. جولة الحرس البلدي لمصادرة السلع الفاسدة

نظم مكتب جهاز الحرس البلدى فرع بلدية أوبارى حملة للتفتيش على المواد الغذائية واللحوم منتهية الصلاحية، في إطار متابعة الجهاز للمحلات بجميع أنواعها ومجمل النشاطات التجارية والعامة من لها علاقة بسلامة المستهلك وصحة المواطن.

وضبط فريق التفتيش خلال الجولة العديد من المخالفات في بعض المحال التجارية تمثلت في بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتى مازالت تباع بهذه المحلات، ليصادر الحرس البلدي من فوره جميع البضائع الفاسدة ومخالفة أصحابها وفق نص القانون-حسب ما أوردته المنصة الإعلامية لبلدية أوباري.

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