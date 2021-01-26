العاملون بالشركة الليبية للحديد والصلب يهددون بوقف العمل

نظم موظفو وعمال الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية .

وهدد المحتجون بإيقاف تسويق إنتاج المصنع، في حال لم تسجيب إدارة الشركة لمطالبهم .

وطالب المحتجون، في بيان لهم، بصرف عائد الإنتاج وزيادة القيمة المالية لبدل الإطعام من 5 دنانير إلى 20 دينارًا للوجبة الواحدة، وزيادة القيمة المالية لعلاوة الوردية المسائية إلى 30 دينارًا وعلاوة الوردية الليلية إلى 50 دينارًا، وزيادة القيمة المالية لعلاوة صناعة الحديد والصلب من 250 دينار إلى 300 دينار، وإعادة النظر في علاوة التميز لكافة التقسيمات الإدارية.

كما طالبوا، بصرف علاوة الوردية المسائية بنظام الورديتين كما كانت تعطى في السابق قبل 2012.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24