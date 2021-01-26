ليبيا: من ينشر الرعب في بنغازي؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه من طرابلس السيدة ليلى بن خليفة الناشطة المدنية والإدارية في منظمة مواثيق لحقوق الإنسان ومن القاهرة الدكتور محمد الأسمر البوزيدي مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية للتوقف عند رصد منظمات حقوقية تنامي ظاهرة الاختطاف في ليبيا موضحة أم من بين المختطفين نشطاء سياسيون ومحامون ونشطاء حقوقيين وأن مليشيات تابعة للسلطات في البلاد فذت عمليات اختطاف هدف الحصول على فدية من أسر المختطفين أو استخدامهم في التفاوض على تبادل محتجزين أو لإسكات الانتقادات

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