محمد لينو: الحكومة الجديدة ستملك فرصة كبيرة لإنهاء الانقسام السياسي وستدعم اللجنة العسكرية

أكد عضو اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار السياسي عن مجلس النواب المنشق، محمد لينو، أن الحكومة الجديدة سوف تملك فرصة كبيرة لإنهاء الانقسام السياسي، والعمل على المصالحة الوطنية بين أطياف المجتمع، مشيرا إلى انها ستكون قادرة على دعم اللجنة العسكرية المشتركة وتفعيل قراراتها.

وبحسب تصريحات صحفية لـ”لينو”، أوضح خلالها أنه في حال الاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية ستكون الحكومة المقبلة قوية ومستقرة، لأنها ستلقى دعم الأقاليم الليبية الثلاثة، ما يعزز قدرتها على التحرك ومخاطبة أطراف عديدة، منها الدول الراعية للمرتزقة في البلاد، ومخاطبة مجلس الأمن بالخصوص.

وكانت قد أعلنت اجتماعات مجلسي “النواب” و”الاستشاري” في مدينة بوزنيقة المغربية بيانها الختامي، السبت الماضي، والذي تم الاتفاق خلاله على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

وتم التوافق على توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الجغرافية الثلاثة: (إقليم طرابلس منصبا النائب العام، وديوان المحاسبة – إقليم برقة منصبا المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية – إقليم فزان منصبا هيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا).