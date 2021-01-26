“النمروش”: الجيش التركي مستمر في تدريب قواتنا لرفع قدراتهم القتالية

زعم وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، أن حكومة الوفاق مستمرة في البرامج التدريبية التي تنظمها مع تركيا و يشرف على تنفيذها الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة.

وأضاف “النمروش”- بحسب وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق- أن 1300 من أفراد الجيش الليبي يكملون تدريبات قدمتها لهم القوات المسلحة التركية في مراكز تدريب داخل ليبيا، بهدف الارتقاء بقدراتهم القتالية إلى المعايير الدولية، على حد زعمه.

وادعى أن التدريبات تضمنت برامج متخصصة لرفع مستوى ما أسماهم بـ”أفراد الجيش الليبي” إلى للمعايير الدولية في 18 برنامجاً مختلفاً من ضمنها مكافحة الإرهاب و ازالة الالغام، لافتا إلى أن التدريبات مستمرة لحوالي 1100 متدرب يتلقون تدريبات في مراكز داخل ليبيا.

وأضاف أن نحو 1000 عسكري ليبي، ممن تدربوا في مراكز التدريب والمدارس التابعة للقوات البرية والبحرية والجوية التركية عادوا إلى ليبيا، فيما يواصل حوالي 200 فرد حاليا التدريب في مختلف المجالات داخل تركيا، على حد قوله.

وتخالف تركيا نص البند الثاني من اتفاق جنيف “5+5” العسكري لوقف إطلاق النار في ليبيا، والذي ينص على وقف عمليات التدريب وخروج القوات الأجنبية في غضون 90 يوماً من الاتفاق.