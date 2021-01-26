« إخليل » ساخرا من قيادات الوفاق : « عاجز وحشاش» يحكمان جيش الكرتون

شن آمر ما يسمى سلاح المدفعية بقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج اخليل، هجوما حادا، على رئيس أركان الوفاق محمد الحداد واصفا إياه بـ “العاجز”، وآمر ما تعرف بمنطقة طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان ، ووصفه بـ” الحشاش”، وذلك على خلفية اختطاف آمر مليشيا تتبع رئاسة الأركان.

وأوضح القيادي المصراتي في قوات الوفاق، أن الحداد فشل في تحرير المدعو ” نوح رجب الصغير” آمر ما تسمى كتيبة 302 مشاة التابعة للوفاق، ثم سجنه من قبل مليشيا تتبع المنطقة العسكرية طرابلس والتي لا يسيطر عليها الحشاش عبدالباسط مروان .

وقال إخليل، في تدوينة له على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن الحادثة وقعت بعد أن قام المخطوف بإعادة هيكلة الكتيبة من جديد وضم العسكرين القدامى بعد أن كلفه الحداد بذلك، مبينا أن هذا ما أغضب مليشيا تابعة للمنطقة العسكرية طرابلس، وادعت بأن المخطوف يتبع المنطقة العسكرية طرابلس وهو فار من الخدمة العسكرية .

وأضاف أنه حتى في جيش الكرتون هناك عنصرية مقيته، متسائلا : ” كيف أنت تتبع طرابلس وتخدم مع المصاريت ” .

وأختتم إخليل تدوينته، قائلا: ” تصوروا رئيس الأركان الذي له سلطة مباشرة علي المناطق يكلف آمر كتيبة ويُسجن بحجة الهروب من الخدمة ويأمر بإطلاق سراحه وتفشل المفاوضات “.

وتشهد قوات الوفاق خلافات عادة ما تنشب بين مجموعات من مصراتة ومجموعات من طرابلس، إلا أن تحركات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا الأخيرة زادت من حدة هذه الخلافات، بعد أن أعلن عن عملية عسكرية” صيد الأفاعي” تستهدف من وصفهم بـ”الخارجين على القانون” في الغرب.

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