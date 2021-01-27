النف: قانون المعلمين أصبح واجب النفاذ بحكم القضاء

قال نقيب المعلمين، عبدالنبي النف، الثلاثاء، إن قانون المعلمين رقم 4 لسنة 2018 م أصبح واقع وواجب النفاذ وغير قابل للجدال .

وأوضح النف، في مقطع مرئي، أنه صدر حكم من محكمة الاستئناف بدائرة القضاء الإداري البيضاء، يقضي بتنفيذ القانون، مؤكدًا أن هذا الحكم أصبح واجبًا على الحكومة والجهات التنفيذية من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية.

وأضاف النف، في رسالة إلى المعلمين والمعلمات والعاملين في قطاع التعليم بليبيا، أنهم تصدوا للعديد من الصراعات مع مؤسسات وإدارات ووزارات وعلى رأسها وزارة التعليم.

وأشار إلى أنه بالأمس كان هناك حضور كبير في بنغازي لشد ومؤازرة النقابة العامة، مبينا أن النقابة العامة الآن تعني الحق والكرامة وشرف المعلم .

وشدد على أن النقابة العامة للمعلمين هي الوحيدة في ليبيا التي وحدت الليبيين وجمعت كافة أطياف المعلمين في ليبيا بالكامل .

ولفت إلى ما وصفه بـ”التصرف غير المسؤول” من شخص “يحمل صفة لجنة إشراف على انتخابات واتحادات النقابات”، موضحًا أن هذا الشخص أحال رسالة إلى وزير التعليم ليست في صالح النقابة.

وتابع أن وزير التعليم الذي كان ينتظر مثل هذه الرسالات الغير قانونية والغير مسؤولة ليشكك في النقابة العامة وهو يعلم أن هناك قرار صادر من الجهة التشريعية المختصة وهي مكتب رئاسة مجلس النواب، مستنكرا العبث المستمر من وزير التعليم وممن يصطفون حوله مفضوح وغير قانوني وغير أدبي، قائلا : ” هذه هي خصاله وأفعاله “.

وأضاف أن قضيتهم قضية عامة، قضية معلم يريد أن يكون له شرف وكبرياء وكرامة، موجهًا حديثه للوزير مُبينًا أنه يقف ضد الحق، وأنهم مستمرون في مسيرتهم وعملهم.

وأردف أن الليبيين أيقنوا أن المعلم حصل على حقوقه بنضاله وتفانيه وعمله في كافة الظروف المحيطة به، مؤكداً أن العاملين في قطاع التعليم يستحقون هذا الحق وأن هذه الحكومة والحكومة القادمة سترى منهم عظيم العمل وأنهم أهل البناء.

وأعرب عن آمله في تشكيل حكومة جديدة وأن يتم الانتقال إلى مرحلة الاستقرار والرخاء .

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