“العباني”: حكومة الوفاق أخفقت في إدارة المنطقة الغربية بسبب اعتمادها على المليشيات

أكد عضو مجلس مجلس النواب، محمد العباني، أن ماحدث في ترهونة خلال الأيام الماضية من انتهاكات عبارة عن صراع غذته وأفرزته وسائل الإعلام عندما ركزت وأدارت حملة ما يعرف “بالمقابر الجماعية”، وبدلًا من أن يتم التحقيق بالجثامين الموجودة من خلال تحليل البصمة الوراثية لها وتحديد هويتهم وأسباب قتلهم، تناولتها وسائل الإعلام بقوة وضغط كبير؛ مما أثر على عقلية وعواطف المواطن.

وأضاف “العباني” عبر قناة “العربية الحدث”، أن ترهونة بعد خروج الجيش منها تأذت؛ بسبب إدارتها من قبل حكومة الوفاق والسلطة الموجودة في الغرب التي تقع تحت الاحتلال التركي.

وشدد “العباني” على أن المسؤولية تقع الآن على عاتق حكومة الوفاق في إدارة الشأن العام في المنطقة الغربية ومن ضمنها أمن المواطن وتأمين حياته وممتلكاته، معتبرًا أن هذه المسؤولية أخفقت حكومة الوفاق بها نتيجة اعتمادها على المليشيات التي لا يهمها الشأن العام للمواطن، بل ما يهمها شأنها الخاص وما تحققه من مداخيل وما تغتصبه وتنهبه من أموال.