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النمروش : عودة 1000 عسكري ليبي تدربوا في تركيا إلى طرابلس

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح الدين النمروش، أن 1300 من عناصر الوفاق أنهوا تدريبات قدمتها لهم القوات التركية في مراكز تدريب داخل ليبيا.

وأوضح النمروش أن التدريبات مستمرة لحوالي 1100 متدرب يتلقون تدريبات في مراكز داخل ليبيا، لافتا إلأى أن جزء من الطلاب يواصلون البرامج التدريبية في الأكاديميات العسكرية التركية

وأضاف النمروش أن نحو 1000 عسكري ليبي، ممن تدربوا في مراكز التدريب والمدارس التابعة للقوات البرية والبحرية والجوية التركية عادوا إلى ليبيا ، فيما يواصل حوالي 200 فرد حاليا التدريب في مختلف المجالات داخل تركيا

ولفت إلى ان وزارة الدفاع مستمرة في البرامج التدريبية التي تنظمها مع الحليف التركي و يشرف على تنفيذها الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • الحلوف التركى بعتبركم ارث عثمانى وحريم السلطان ولا يعنيه سوى السيطرة على منابع النفط ليجعل الشعب الليبى عبيد عنده وليست المشكلة فى ان يتدرب الليبى فى اى مكان المهم ان يكون ولاؤه للوطن ولنتعلم من التاريخ فان الجيش المصرى تدرب على يد الجيش العثمانى وكان قائده ابراهيم باشا تركيا ومع ذلك استطاع الجيش المصرى سحق الجيش العثمانى مرتين ولولا تدخل اوربا لسبطر على عاصمة الخلافة الغثمانية وعندما سئل ابراهيم باشا قائد الجيش المصرى عن اصله التركى قال لقد تربيت فى مصر ومصرتنى شمسها بينما هذا النمرود لا يخجل من العمالة للاتراك والتنكر لاصله الليبى فهو حقير ولكن من سوء حظه وجود صراع قوى مع باشاغا الاقوى منه والذى يتوعده بصيد الافاعى فى معقله بالزاوية وراينا اليوم صيد احد الافاعى بها

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