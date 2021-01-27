النمروش : عودة 1000 عسكري ليبي تدربوا في تركيا إلى طرابلس

أعلن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح الدين النمروش، أن 1300 من عناصر الوفاق أنهوا تدريبات قدمتها لهم القوات التركية في مراكز تدريب داخل ليبيا.

وأوضح النمروش أن التدريبات مستمرة لحوالي 1100 متدرب يتلقون تدريبات في مراكز داخل ليبيا، لافتا إلأى أن جزء من الطلاب يواصلون البرامج التدريبية في الأكاديميات العسكرية التركية

وأضاف النمروش أن نحو 1000 عسكري ليبي، ممن تدربوا في مراكز التدريب والمدارس التابعة للقوات البرية والبحرية والجوية التركية عادوا إلى ليبيا ، فيما يواصل حوالي 200 فرد حاليا التدريب في مختلف المجالات داخل تركيا

ولفت إلى ان وزارة الدفاع مستمرة في البرامج التدريبية التي تنظمها مع الحليف التركي و يشرف على تنفيذها الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين

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