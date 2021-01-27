إفلاس التجار وإغلاق المحال.. تركيا تتعرض لكارثة اقتصادية كبرى

قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والي أغابابا، إن هناك ما لا يقل عن 99 ألفًا و588 تاجرًا، أفلسوا وأغلقوا متاجرهم في عام 2020، حسبما نقل موقع “تركيا الآن”.

وكشف أغابابا، أن 273 تاجرًا تركيًا يتعرضون للإفلاس يوميًا، وفقًا للبيانات المنشورة في جريدة تسجيل التجار والحرفيين في تركيا.

وأوضح أن أكثر المدن التي شهدت إغلاق التجار لمشروعاتهم هي إسطنبول وإزمير وأنقرة وأنطاليا وبورصا، وفق موقع «كارنجا» التركي.

وردًا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها «جاء إلي بعض الأصدقاء، يقولون بأن المحلات يتم إغلاقها، ها هي الأرقام، لا يوجد شيء من قبيل الإغلاق أو ما شابه»، قال:« لم يكن مفاجئًا لنا أن الرئيس أردوغان على علم بالوضع المزري لأصحاب المتاجر من بعض أصدقائه، فهو من علم باستقالة صهره من وزارة المالية عن طريق تويتر».

وأضاف:« ننتظر من أردوغان أن يخرج من قصره وينصت لمشاكل التجار، ومشاهدة كيف يعاني التجار من الإيجارات والفواتير والضرائب».

ولفت أغابابا، إلى أن إسطنبول شهدت إغلاق 9 آلاف و587 محلًا تجاريًا، وفي إزمير 6 آلاف و537 محلًا، وفي أنقرة 5 آلاف و586 محلًا، وفي أنطاليا 4 آلاف و537 محلًا، وفي بورصة 3 آلاف و993 محلًا.