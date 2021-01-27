سلامة: الطبقة السياسية في ليبيا فاسدة جدًا و الانتخابات تعني نهايتها

أكد رئيس المبعوث الاممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، أن عدم وجود مؤسسة شرعية داخل ليبيا وغياب قانون انتخابي، دفع الأمم المتحدة إلى محاولة إيجاد بديل عن الانتخابات التي يصعب تنظيمها حاليًا، وذلك عبر السعي إلى توحيد الحكومة وتعويض الوجوه السياسية الموجودة بأشخاص يمثلون كافة فئات المجتمع.

وأوضح سلامة خلال لقاء مع مدير مجموعة الأزمات الدولية عبر تطبيق زوم، أن أعضاء مجلسي النواب والدولة لا يريدون الانتخابات لأنها تعني نهايتهم، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، بدوره لا يريد الانتخابات، معتبرًا أن الطبقة السياسية في ليبيا فاسدة جدًا.

وأضاف سلامة أن أغلب الليبيين يريدون أشخاصًا جددًا لتولي زمام الأمور في البلاد، وهو ما يسعى السياسيون المتواجدون في السلطة إلى عرقلته باعتبار أن أغلبهم يمارسون السياسة من أجل المال.

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