اجتماعي ورفلة: المحاصصة تنال من هيبة و نزاهة القضاء

أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الثلاثاء، دعمه لـ بيان المجلس الأعلى للقضاء، الصادر في 24 يناير الجاري، مشددًا على رفضه القاطع للمساس بهذه المؤسسة التي حافظت على وحدتها وحيادها.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، في بيانٍ شره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن المؤسسة القضائية كانت ولا تزال محل ثقة وإجماع لكل الليبيين في أحلك ظروفهم وأشد حالات النزاع والاستقطاب فيما بينهم وما دارت بينهم من حروب، أتت علي غيرها من المؤسسات.

واعتبر البيان أن المساس باستقلال مؤسسة القضاء هو مساس مباشر بوحدة الوطن، واستهداف لاستقلاله، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للقضاء ليس منصبًا سياديًا تطاله المحاصصة لتنال من نزاهته وهيبته.

وحذر المجلس من عواقب وخطورة مثل هذه القرارات، داعيًا إلى العمل الجاد لمراجعتها وإلغائها، وعدم السماح للخلافات وسوء أحوال المواطنين، أن تكون بيئةً ومناخًا مناسبًا يسهل معه تمرير ما هو أدهي وأمر من هكذا مؤامرات.

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