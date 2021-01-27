بن غربية: المسار العسكري مضيعة للوقت و حفتر يستعد لهجوم جديد

أكد القيادي بما تسمى عملية بركان الغضب، الطاهر بن غربية، أن المرتزقة لن يخرجوا من ليبيا مهما زادت المهلة، مشيرا إلى أن المرتزقة يتدفقون إلى ليبيا من جميع أنواع الجنسيات.

و أضاف بن غربية في مقابلة تلفزيونية رصدتها “ليبيا24” أن هناك استمرار لحفر الخنادق حول مدينة سرت، لافتا إلى وجود استعداد لهجوم أو تجهيز عسكري كبير.

ودعا غربية السياسين ألا يُعولوا على الأمم المتحدة و مساراتها للحل السياسي ، لافتا إلى أن مسار اللجنة العسكرية 5+5، مضيعة للوقت، ولترتيب الصفوف.

ووصف بن غربية المنطقة الشرقية بأنها مرهونة عند حفتر، موضحا أن اصراره على دخوله لطرابلس فقط للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي .

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