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صيانة العيادة التنفسية في سبها ضمن مساعي البلدية لمجابهة كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار أعضاء المجلس البلدي سبها -الثلاثاء- العيادة التنفسية الخاصة بجائحة كورونا في محلة الثانوية، لتفقد مرافقها والوقوف على جاهزيتها بعد إتمام عملية الصيانة التي نفذها المجلس البلدي .

وشملت أعمال الصيانة تعديل مداخل العيادة إضافةً لبعض عمليات التجديد والطلاء، وحفر بئر للمياه في فناء العيادة ، كما وفرت وزارة الصحة المزيد من اسطوانات الأكسجين.

وأكد المجلس البلدي سبها -عبر منشور له- مواصلته تقديم الخدمات لكل المرافق داخل نطاق البلدية وخاصة المراكز الطبية لمجابهة جائحة كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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