أهل “الكُفْرة” يطالبون “الأفريقية” باستئناف رحلات الطيران

تصاعدت مطالبات أهل مدينة الكفرة الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي الليبي بعودة رحلات الطيران المدني وتفعيل مطار الكفرة، نظراً لمعاناة سكان المدينة من توقف الطيران ومشاق التنقل والسفر عبر الطريق البري المتهالك الذي يربط الكفرة بالواحات ثم اجدابيا ويمتد لمئات الكيلومترات.

وقالت المنصة الإعلامية لبلدية الكفرة إن وفداً يمثل المجلس البلدي ضم وكيل ديوان البلدية وعضو مجلس الحكماء وعضو لجنة إدارة الأزمة محمود بوخيرالله- اجتمع مع مدير شركة طيران الأفريقية، داخل مقر الشركة في مدينة بنغازي وبحث المجتمعون حاجة الكفرة للرحلات الجوية وتسيير رحلات لطيران الشركة، فيما تعهد مدير الشركة بتسيير الرحلات في القريب العاجل، دون تحديد موعد محدد والإجراءات التي ستتم.

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