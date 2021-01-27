“ماي فير” .. حيلة جديدة لـ ” صنع الله” للإستيلاء على أموال النفط

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الثلاثاء، عن إنشاء مكتب استشارات في لندن ومنح عقود بالملايين للشركات البريطانية.

وأوضح صنع الله، في حوار مع صحيفة ” تايمز” البريطانية، أن المؤسسة الوطنية ستفتتح مركزًا لها في لندن من شأنه أن يمنح عقودًا للاستشارات وإدارة الأصول بقيمة مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية على مدى السنوات العديدة القادمة للشركات البريطانية، مضيفا أنه سيكون مكتب “ماي فير” المقرر افتتاحه في مارس أو أبريل اعتمادًا على ضوابط السيطرة على وباء كورنا، البوابة الأخيرة لقرارات الاستثمار الليبية .

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة تطمح بزيادة إنتاج النفط ليصل إلى 2.1 مليون برميل من الخام يوميًا.

وتنتج المؤسسة الوطنية للنفط حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا بينما تتوقع إضافة ما يصل إلى 80.000 برميلًا إضافيًا بحلول أبريل حيث يتم تجديد أو فتح حقول إضافية خلال الفترة الماضية والتي ستساهم في رفع معدلات الإنتاج.

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