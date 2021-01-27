العرادي: منح المناطق مناصب محددة خطأ كبير

قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبد الرزاق العرادي، إن من الأخطاء التي وقع فيها أعضاء مجلسي النواب وما يسمى بمجلس الدولة المجتمعون في بوزنيقة، منحهم المناطق مناصب محددة، لافتا إلى أنه كان ينبغي فتح الباب أمام جميع الليبيين لمن لديه القدرة للتقدم في المناصب السيادية من الشرق والغرب والجنوب، ثم إذا تساوت الكفاءات يراعى التوازن الجغرافي للترجيح، بحيث لا يشترط أن يكون المنصب لمنطقة محددة سلفًا.

وأضاف العرادي، في تصريح صحفي، أن كان من الأولى في اختيار منصبي النائب العام والمحكمة العليا، التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء ليرشح عددًا من القضاة في محاكم الاستئناف التاسعة حسب الأقدمية، لتولي منصب رئيس المحكمة العليا والنائب العام، بحيث يتم اختيار المؤهلين من حيث الكفاءة وفقًا للتشريعات الليبية النافذة، ومن بين المرشحين يستطيع المجلسان بالاختيار إحداث التوازن الجغرافي.

وأكد العرادي، أن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على آلية اختيار قادة المناصب السيادية يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وفقًا للاتفاق السياسي، مما يصعّب هذه العملية التي ظلت نحو 5 سنوات دون اتفاق بين الجانبين، مشيرا إلى أن ملتقى الحوار السياسي منح في خارطة الطريق مدة 60 يومًا للاتفاق بين المجلسين قبل أن يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار.

وتابع أن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية سينهي الأجسام الموازية، ويوحد المؤسسات، ويمهد الطريق نحو الانتخابات. كما أن وجود سلطة تنفيذية واحدة يسهم في تسريع عمل اللجنة العسكرية وتنفيذ التزاماتها المتفق عليها، مشيرًا إلى أن تجاوز المدة المحددة لإخراج المرتزقة من ليبيا تتحمله الدول المتورطة في إرسال هؤلاء المرتزقة إلى البلاد.

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