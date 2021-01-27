الحليق: طلبنا من الاتحاد الأوروبي دعم مبادرة السلام والمصالحة الوطنية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية (خاص) |

27 January, 2021

قال الشيخ السنوسي الحليق نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية “نتأسف على ماحدث في ترهونة وهو في الواقع لا يفضي إلى حلول بل يهيئ لمزيد من الأوضاع غير الآمنة وترهونة جزء لا يتجزأ من ليبيا نرفض أن يكون فيها تصفية حسابات خارج إطار القانون”.

وقال الحليق في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية” “إن ما جرى في ترهونة يعتبر دعماً لأجندة خارجية وخرقاً للقانون لا يبني دولة ليبيا وإن القاتل والمقتول من نفس العائلة والقبيلة والمنطقة والكاسب من هذه القصة المستعمر الذي يسعى إلى التفريق بين الليبيين”.

وأضاف الحليق في حديثه للبوابة قائلاً “نحن دائما دعاة صلح وسلام واستقرار ونبذ للخلافات العرقية والقبلية والجهوية والمناطقية وضد الأعمال التي لا تعمر الوطن وتدخلنا في نفق مظلم”.

وعن لقاء يوم الاثنين مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي قال الحليق “التقينا ممثلين من الاتحاد الأوروبي وطلبنا منهم دعم مبادرة السلام والمصالحة الوطنية وجمع الإخوة الفرقاء، فالليبيون عائلة واحدة”.

ووجه الحليق رسالة للدول التي تتدخل في الشأن الليبي حسب قوله قائلا “ارفعوا أيديكم عن ليبيا وليبيا لليبيين والليبيون يدافعون عن بلادهم بكل ما يملكون ونحن نطلب دعما قويا من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لمنع كل من يتدخل في ليبيا وأن العملاء الذين يأتون بالأجانب لامكان لهم بيننا”.