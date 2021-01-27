مديرية أمن بنغازي تحث المواطنين على التعاون محذرة من “مؤامرة إخوانية”

قالت مديرية الأمن في مدينة بنغازي إنها واصلت على مدار “10” أيام ،حملاتها المكثفة لإزالة تعتيم الزجاج من مختلف السيارات المدنية والعسكرية على حد سواء التى تتجول داخل المدينة و”بدون تمييز أو تفضيل فالكل سواسية أمام القانون”-حسب وصف المديرية

وأضافت المديرية في منشور لها على منصاتها الإلكترونية أن “التزام المواطن مطلوب وحسه ووعيه يساعد رجال الأمن في أداء مهامهم الأمنية”، موضحةً أن “مشاركة المواطنين واسهامهم يرفع من مستوى استقرار المدينة وأمنها وأن الالتزام بالتخلي عن رفاهية الخصوصية والتخفيف من حدة الضوء والحرارة ، يقدم لرجال الأمن عوناً كبيراً ويساعدهم في ممارسة أعمالهم الأمنية التي من أهمها التعرف بوضوح على وجوه وملامح الأشخاص ومعرفة مايدور داخل السيارة” .

وحذرت المديرية مما اسمته “حالات العبث” التي تتزايد وتتفاقم بشوارع المدينة ، مضيفةً أن ” الصراع يشتد والمؤامرات لاترحم أحداً فيما يدفع الثمن الأبرياء من المواطنين الذين ينالهم من الذعر ماينالهم لأجل إثبات أن بنغازي غير آمنة ، ولكي يثبتوا للعالم أن لامؤسسات ولاشرطة ولاجيش بمدينة بنغازي وأنه يسودها الإرهاب”.

كما نوهت المديرية إلى أن “حرب إعلامية ومعنوية تقودها مؤسسات الاخوان هدفها إظهار بنغازي مدينة منكوبة ومكبوتة وأهلها يعانون من إرهاب وقمع وقتل وهي محاولة بائسة ولن تنطلي ولكنها تنخر في عظامنا وتأكل من أجسادنا ونخسر فيها وقطعاً لا نكسب” .

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