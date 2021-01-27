مندوب ليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف رئيساً لمجلس السفراء العرب

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن السفير تميم مصطفى بعيو، المندوب الدائم لليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، عقد -يوم الجمعة الماضي- الاجتماع الأول للمجموعة العربية، بعد أن تولت “ليبيا” رئاسة مجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة بجنيف في الأول من شهر يناير الجاري وللمرة الأولى منذ ما يقارب العشر سنوات.

وأعرب “بعيو” في كلمة الافتتاح عن تقديره لترأس المجموعة، كما نقل ترحيب حكومة الوفاق باتفاق “العلا” بالسعودية الذي جسد عمق الأخوة والتضامن والاستقرار بما يخدم آمال الشعوب وتطلعاتها، مشيداً بدور دولة الكويت وسلطنة عمان في رأب الصدع ولم شمل الدول العربية معبراً عن “إيمان دولة ليبيا بالحاجة إلى توحيد كافة الجهود للنهوض بالأمة العربية ودعم البرامج والمشاريع والقرارات التي تسهم في صحة واستقرار وسلم وأمن الإقليم”.

وتناول جدول أعمال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي ومستجدات القضية الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة عدة مواضيع مهمة على صعيد الملفات الفنية متعددة الأطراف منها الصحة وجائحة كورونا وبرامج اللقاح-حسب ما أوردته المنصات الإعلامية لــ”خارجية الوفاق”.

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