مشاركة لـ”سيالة” في لقاء “وزاري أفريقي” بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق “محمد سيالة” في الاجتماع الوزاي للجنة العشرة بالاتحاد الافريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، الذي انعقد افتراضياً -الثلاثاء- برئاسة وزيرة خارجية سيراليون ومشاركة الدول أعضاء اللجنة- حسب ما أوردته المنصات الإعلامية للوزارة.

وألقى “سيالة” كلمة باسم ليبيا، أشار فيها إلى أن عقد هذا الإجتماع يأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة جراء إنتشار وباء كورونا وما سببه من آثار وخيمة على الجهود الإقليمية والدولية لمتابعة الملفات المهمة، كما أكد على أهمية مشاركة إفريقيا الفاعلة في الأحداث الإقليمية والدولية من خلال إصلاح مجلس الأمن الدولي، وعلى موقف ليبيا الثابت الداعم للموقف الإفريقي الموحد الذي يؤكد على نيل إفريقيا تمثيل دائم في مجلس الأمن الدولي وفقاً لما ورد في توافق “ايزولويني” و “إعلان سرت”.

وأشارت الوزارة في منشورها بالخصوص إلى أن لجنة العشرة تم تشكيلها سنة 2005 وتتألف من 10 دول إفريقية مهمتها تعزيز ودعم الموقف الإفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية بشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية