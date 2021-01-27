بيان ترحيب لـ”داخلية الوفاق” بشأن تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بتعيين “يان كوبيتش” مبعوثا أممياً إلى ليبيا مؤكدةً استعدادها للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد لإنجاح مهامه من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار وإنجاح مسيرة الحوار السياسى الليبى .

وأعربت الوزارة عبر بيانها الذي أصدرته من طرابلس -الثلاثاء- عن استبشارها بالمبعوث الجديد ( لما يتمتع به من سمعة دولية طيبة فهو سياسى مخضرم عمل كوزير لخارجية بلاده سلوفاكيا وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ورئيسا للجنة وزراء المجلس الأوروبى).

وأضافت الوزارة في بيانها أن المبعوص الجديد ( شغل منصب رئيسا لبعثة الأمم المتحدة فى كل من طاجيكستان وأفغانستان والعراق ولبنان وكان لما قام به خلال فترة عمله آثاراً إيجابية فى مسيرة تلك الدول نحو السلام والاستقرار) – حسب وصف بيان خارجية الوفاق- الذي خلص إلى إبداء تمنيات الوزارة بالتوفيق للبمعوث والسداد فى أداء مهامه على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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