البيضاء تسجل 4 إصابات بـ«كورونا» خلال يومين

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة، التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل 4 إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، إضافة إلى 8 حالات اشتباه.

واستقبل المركز، 184 مترددًا موزعين بواقع 131 من داخل مدينة البيضاء بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و53 من خارج المدينة، حسب نشرة المركز اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى إرسال عدد من المسحات الأنفية للكشف عن فيروس «كورونا» إلى مختبرات ومعامل التحاليل، وفي انتظار نتائجها.

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