ندوة قانونية بسبها حول معضلة الأرقام الإدارية

أخبار ليبيا24

شارك في الندوة عدد من القانونيين والنشطاء المهتمين بقضايا حقوق الإنسان، وعدد من الجمعيات والمنظمات المحلية المعنية بقضايا الرقم الإداري والسجلات المؤقتة.

شارك في الندوة عدد من القانونيين والنشطاء المهتمين بقضايا حقوق الإنسان، وعدد من الجمعيات والمنظمات المحلية المعنية بقضايا الرقم الإداري والسجلات المؤقتة.