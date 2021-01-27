سعيد امغيب: تنظيم الإخوان ومليشيات طرابلس أصبحوا مرضي بـ «فوبيا حفتر»

اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن جماعة تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا ومن يتبعهم من قادة المليشيات المسيطرين على العاصمة طرابلس، أصيبوا بما أطلق عليه اسم «فوبيا حفتر».

وقال «امغيب» في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن “هجوما محتملا في أي لحظة على طرابلس من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر” مستدركًا؛ “هذا ليس خبر إنما هو مرض اسمه (فوبيا حفتر )”.

وأضاف أن هذا المرض؛”أصيبت به جماعة تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا ومن يتبعهم من قادة المليشيات المسيطرين على العاصمة طرابلس”.

وأردف «امغيب»؛ “لذلك نرى كيف يغذي الأتراك هذا الخوف في قلوبهم لكي يستمروا في إرسال الأسلحة والذخائر وتوقيع عقود تسليح جديدة لنهب ما تبقى من أموال الشعب الليبي”.