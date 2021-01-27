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سعيد امغيب: تنظيم الإخوان ومليشيات طرابلس أصبحوا مرضي بـ «فوبيا حفتر»

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن جماعة  تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا ومن يتبعهم من قادة المليشيات المسيطرين على العاصمة طرابلس، أصيبوا بما أطلق عليه اسم  «فوبيا حفتر».

وقال «امغيب» في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن “هجوما محتملا في أي لحظة على طرابلس من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر” مستدركًا؛ “هذا ليس خبر إنما هو مرض اسمه  (فوبيا حفتر )”.

وأضاف أن هذا المرض؛”أصيبت به جماعة  تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا ومن يتبعهم من قادة المليشيات المسيطرين على العاصمة طرابلس”.

وأردف «امغيب»؛ “لذلك نرى كيف يغذي الأتراك هذا الخوف في قلوبهم لكي يستمروا في إرسال الأسلحة والذخائر وتوقيع عقود تسليح جديدة لنهب ما تبقى من أموال الشعب الليبي”.

 

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تنظيم الإخوان سعيد امغيب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لا يوجد أخواني لديه مبدأ وكل من ليس لديه هو كذاب فالكذب عنصر أساس في أخلاق الأخوان مالم يكون كذابا فلا يستطيع ان يكون أخواني فالكذب يسمونه تقيه فالأخواني يلجأ الي الكذب ليتقي أمر ما …..
    انظر كيف جماعة الأخوان في مصر كيف كانت تطالب بتدمير الاقتصاد المصرى، وتدشن الفتاوى التى تحرم التبرع لصندوق تحيا مصر، وتشترى الدولار من المنبع لعدم تحويله إلى البنوك، وتدعو المصريين بضرورة تحويل الجنيه إلى الدولار لتدميره، فى حين عندما انهارت العملة التركية، وجدنا النقيض، دعوات وفتاوى تطالب بدعم الليرة، وتحويل كل أرصدة المسلمين من العملات الصعبة والذهب إلى الليرة، واعتبروا دعم عملة رجب طيب أردوغان كفاحا وجهادا فى سبيل الله، دونهما ستغتصب نساء المسلمين، ويعود الاستعمار القديم بوجهه القبيح لاحتلال تركيا وكل الدول العربية والإسلامية.نهج جماعة الإخوان يتشابه إلى حد التطابق مع نهج الشيعة، وكل منهما يخرج على الناس باعتبارهما المالكين الحصريين للدين الإسلامى، والمنوطين من السماء بالتحدث عنه، وأن لكل منهما طريقة. ورغم أن «الإخوان» و«الشيعة» تتقاطعان فى النهج، فإنهما تتشابهان فى 11 صفة حاكمة، تمثل جوهر الاعتقاد، وطريقة الترويج لأفكارهما. المؤسف أن السلفيين والمتعاطفين مع الجماعة لا يَرَوْن فى أفعال الإخوان غضاضة، فى حين يرفضونها، ويكفرونها عند الشيعة، وكأن الدين له مكيالان، مكيال نكيل به لأتباعنا وأصدقائنا، والآخر لأعدائنا، فى أبشع تجارة خاسرة. الصفات المشتركة والنهج المتشابه بين الإخوان والشيعة، والتى أمكن حصرها، وتدوينها ونشرها فى مواضع عدة، على النحو التالى: الأولى: الشيعة لديهم مرشد، تتم مبايعته على السمع والطاعة، نفس الأمر عند جماعة الإخوان. الثانية: الشيعة لديهم حلم إحياء الإمبراطورية الفارسية لحكم العالم، وليس بهدف نشر الدين، نفس المشروع عند الإخوان، إحياء فكرة الخلافة وحكم العالم فى إطار الأحلام التوسعية، وليس لخدمة أهداف الدين الإسلامى. الثالثة: الشيعة يتخذون من التقية والكذب، نهجا، واعتبار «الغاية تبرر الوسيلة لتحقيق أهدافهم» شعارا، وهو نفس السلوك عند الجماعة الإرهابية. الرابعة: الشيعة يفرضون %20 من قيمة الدخل، كرسوم يسددونها لجماعاتهم، وهو نفس الأمر تفرضه الإخوان على أعضائها، ولكن باختلاف بسيط فى القيمة، %7 فقط، وليس عشرين. الخامسة: الشيعة لديهم ميليشيات مسلحة، سرية ومعلنة من عينة الحرس الثورى وفيالقه المتعددة، والأمر ينسحب على الإخوان بميليشياتها الإجرامية. السادسة: الشيعة يتخذون من ولاية الفقيه، والإمامية الجعفرية الإثنا عشرية، مرجعا، أما الإخوان فيتخذون من الأصول العشرين لمؤسس الجماعة حسن البنا، مرجعا، وليس كتاب الله أو سنة رسوله. السابعة: الشيعة أضفت القدسية والكهنوتية على قادتهم، مثل خامنئى، ونفس الأمر تفعله الإخوان مع حسن البنا.الثامنة: فى الأغلب الأعم، الشيعى لا يتزوج إلا من شيعية، والعكس، فى سيناريو متطابق مع الإخوانى فإنه لا يتزوج إلا من إخوانية، فى عنصرية سمجة ومقيتة.التاسعة: الشيعة يعتبرون أنفسهم، مالكى الحقوق الحصرية للإسلام، ويكفرون كل من يخرج عن طاعتهم، والإخوان كذلك، يعتبرون من ينشق عنهم، مارق، وضد الإسلام ويجب تكفيره. العاشرة: الشيعة تتعاطف مع جماعة الإخوان عندما تتشابك المصالح، ونفس الأمر عند الإخوان،

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