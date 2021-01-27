جلسة تشاورية لدعم العمل النسوي بسبها

أخبار ليبيا24
عقد المجلس البلدي لبلدية سبها جلسة تشاورية مع المنظمات والجمعيات والناشطات في الحركة النسوية بالمدينة، لتدارس سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدية والمؤسسات النسوية بشكل منتظم.
شارك في الجلسة عدد من رائدات العمل النسوي، والجمعيات المختصة بتعزيز ريادة الأعمال للمرأة، وعدد من القانونيات والمهتمات بتنمية دور المرأة في المجتمع.
وقالت عضو المجلس البلدي سلطان قدوري لأخبار ليبيا24، إن الجلسة التشاورية تسعى لدراسة إنشاء صندوق لدعم المرأة في سبها، يُعْنى بمساعدتهن في استكمال العديد من الأعمال التي قد تتعرقل فيها نساء المدينة.
واضافت قدوري أن الجلسة ناقشت إعداد الكثير من المشاريع التي تعمل عليها رائدات أعمال محلية في سبها، كمصانع الورق ومعامل التغليف وغيرها، من المشاريع التي ينقصها الدعم حتى تواصل تقديم خدماتها لسكان المدينة، وتحافظ في ذات الوقت على الدخل المستقر والمستقل والثابت لصاحبات المشروع.
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