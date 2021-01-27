كلية القانون بجامعة سرت تعقد مؤتمرها العلمي الثالث افتراضياً

نظمت كلية القانون بجامعة سرت، أمس الثلاثاء، فعاليات مؤتمرها العلمي الثالث بعنوان “الإصلاح التشريعي في ليبيا” وأقيم تحت شعار “نحو تشريع يراعي متطلبات العصر وخصوصيات المجتمع”.

وشارك في المؤتمر أساتذة قانون وباحثين من جامعة سرت ومختلف الجامعات الليبية بأكثر من 20 ورقة بحثية جرت مناقشتها عن بعد عن طريق تقنية “فيديو كونفرانس”، تركزت حول قضية من أهم القضايا التي تخص تطوير المجتمع وبناء الدولة المدنية الحديثة وهي قضية الإصلاح التشريعي في بلادنا.

ويهدف المؤتمر بحسب اللجنة التحضيرية، إلى بحث الأسباب الموجبة للإصلاح التشريعي والوقوف على المشاكل التي تعترضها والمساهمة في وضع المقترحات المناسبة ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة الإشكاليات والمعوقات التي تواجه عملية الإصلاح التشريعي وطرحها على طاولة البحث والنقاش.

وقال عميد كلية القانون بجامعة سرت الدكتور خليفة حواس، في تصريح لبوابة افريقيا الإخبارية، إن المؤتمر العلمي الثالث لكلية القانون حول الإصلاح التشريعي في ليبيا، أقيم بمشاركة 22 ورقة علمية في كل التخصصات ومن كل أنحاء ليبيا، معربا عن شكره للجنة التحضيرية ولجانها العلمية والفنية والإدارية جامعة سرت على تنظيم المؤتمر.

وأوضح، أن جميع المشاركات العلمية في المؤتمر كانت في مستوى الحدث، كما أن النتائج والتوصيات كانت حصيلة جهود علمية مستنيرة تهدف إلى الإصلاح الذي يعزز الحقوق والحريات في ليبيا.

وشدد عميد كلية القانون بجامعة سرت على دور الجامعات ومسؤوليتها عن البحث العلمي وتحفيز الأكاديميين والكوادر العلمية، وتوجيه أبحاثهم العلمية لخدمة المجتمع ونحو تنميته وتقدمه وازدهاره.