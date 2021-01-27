استئناف صيانة طريق «غريان – جادو» بعد توقف 9 أشهر

أعلن المجلس البلدي غريان استئناف أعمال مشروع صيانة الطريق العام «غريان – جادو»، المقابل لخزان مياه شريفة، بعد توقف العمل لأكثر من 9 أشهر.

وتعطل العمل في المشروع بسب عدم صرف المستحقات المالية للشركة المنفذة، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلااء.

ولفت البيان إلى عدم تنفيذ أعمال صيانة في بعض قطاعات الطريق، المتفق عليها بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والشركة الليبية الماليزية؛ «بسبب عدم وجود تغطية مالية كافية»، رغم كل المطالبات التي كان آخرها «طلب سحب العقد وإعادة التعاقد مع شركة قادرة على التنفيذ ولديها قدرة فنية ومالية؛ لأهمية الطريق الرابط بين غريان وجادو، و سوء حالته نتيجة تأخر صيانته».

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