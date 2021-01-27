المسماري: الأزمة في ليبيا أمنية بالأساس وحربنا على الإرهاب مستمرة

أخبار ليبيا 24 – أمن

أكد الناطق باسم قوات الجيش الوطني أحمد المسماري، التزام قيادة الجيش وكافة الضباط وضباط الصف بوقف إطلاق النار لدعم مسارات حل الأزمة الليبية، التي ترعاها الأمم المتحدة.

المسماري أشار – في تصريحات صحفية – إلى أن الأزمة في ليبيا هي أمنية بالأساس بسبب انتشار المليشيات والجماعات الإرهابية، مشيرا إلى استمرار الحرب التي تشنها قوات الجيش ضد الإرهاب، حتى القضاء على كافة العناصر والبؤر الإرهابية في أي مكان بالبلاد.

وكان المسماري، أكد في الثامن عشر من يناير الجاري في مداخلة مرئية عبر فضائية “العربية” السعودية، حرص قوات الجيش على الالتزام بمخرجات جنيف واللجنة العسكرية 5+5، مشددًا على متابعة ما يجري حتى لا تتكرر تجربة الصخيرات ومخرجاتها التي حلت بالكوارث على الشعب الليبي .

وقال “نحن نريد حلاً حقيقيًا يخدم المواطن الليبي ويُسهل حل الأزمة بما يعود بالمصلحة على الوطن بأكمله خاصة في مجال الأمن والاستقرار وهو المطلب الأول في بقية الملفات”.