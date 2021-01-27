اجتماع تنسيقي بين مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وبلدية طرابلس

عقد اجتماع تنسيقي بين مركز الرقابة على الاغذية والادوية والمجالس البلدية بطرابلس المركز للتعرف على دور وعمل المركز بالتفتيش على اماكن تداول الغذاء والدواء.

وأكد المشاركين في الاجتماع على ضرورة حصر الانشطة الاقتصادية داخل بلدية طرابلس المركز وخاصةً المخابز ومحال تنقية المياه واستمرارية العملية الرقابية على أسواق بيع الأسماك داخل النطاق الاداري للبلدية ومخاطبة الثروة البحرية بخصوص توفير أطباء بيطريين داخل الاسواق بشكل دائم.

كما تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص الادوية منتهية الصلاحية داخل اماكن تداول الادوية ببلدية طرابلس.