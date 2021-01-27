بعيو يبحث خطة تطوير شركة الورق والطباعة بطرابلس

اجتمع رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بحكومة الوفاق محمد عمر بعيو، أمس الثلاثاء، في مقر الشركة العامة للورق والطباعة بطرابلس مع رئيس مجلس إدارة الشركة عميد “عبدالسلام عاشور” وعدد من مدراء الإدارات وناقش معهم الوضع التي تمر بها الشركة ومتطلباتها وخطة تطويرها والرؤية المستقبلية لها.

وقالت المؤسسة الليبية للإعلام في بيان، إن رئيسها أشاد بما يبذله مسؤولو الشركة ومجلس إدارتها من جهود لتطويرها والارتقاء بها وإخراجها من أزمتها المترتبة عن سوء الإدارات السابقة وضعف الاهتمام من طرف الدولة، والمنافسة غير المتكافئة واستنزاف الموارد وانخفاض الإيرادات.

وأكد “بعيو” أن المؤسسة الليبية للإعلام باعتبارها المالك الرئيسي للشركة ستتعاون مع إدارتها مشيداً باهتمام فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض بالشركة وحرصه عليها باعتبارها مؤسسة عامة مملوكة للدولة ورافدا للاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للورق والطباعة بمنح رئيس المؤسسة الليبية للإعلام درعا تذكاريا تقديرا وتكريما له ولكل الإعلام الوطني الليبي.