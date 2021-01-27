السفير المالطي: نتعاون مع «خفر الوفاق» لانقاذ الأرواح في البحر المتوسط

قال السفير المالطي لدى ليبيا، تشارلز صليبا، إنه عقد اجتماعًا مع حرس السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق، لبحث مسألة الهجرة غير الشرعية.

وغرد «صليبا» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، قائلًا: “هناك تعاون بين مالطا وليبيا لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط”.

تجدر الإشارة إلى أن حادث غرق جديد لقارب مهاجرين قبالة السواحل الليبية، وقع خلال الأسبوع الجاري وأسفر عن وفاة نحو 17 مهاجرا.

وقال مشروع «Alarm Phone» التابع لمنظمة «Watch The Med» غير الحكومية: “إن 17 مهاجراً لقوا حتفهم غرقا في الحادث، كما أن أقارب الضحايا يؤكدون أن الـ17 شخصًا كانوا على متن القارب الذي كنا على اتصال به”.

وأضاف “تم العثور على 82 شخصًا أحياء، كانوا على متن القارب نفسه، لكنهم أُجبروا على العودة إلى ليبيا، واحتجازهم في ظل عدم الأمان، بعد أن نجوا من حادث غرق مريع”.