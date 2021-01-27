«مكافحة الأمراض»: 765 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 1119 شخصا ووفاة 13 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (313).

واستلم المركز عدد (3507) عينة لفيروس موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1000) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (253) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (168) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (74) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (84) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (127) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراته عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (41) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (40) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (13) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (331) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (145) عينة، المختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (9) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2742) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (765) عينة موجبة لفيروس كورونا (523 جديدة + 242 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 256 حالة جديدة

عدد 97 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 13 حالة جديدة

عدد 78 حالة جديدة

3.القره بوللي

عدد 10 حالة جديدة

4.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

5.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

6.الزهراء

عدد 5 حالة جديدة

7.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

8.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 2 حالة جديدة

10.زليتن

عدد 15 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

11.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

12.جنزور

عدد 21 حالة جديدة

13.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

14.سرت

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

15.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

16.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

17.العواته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

18.سبها

عدد 10 حالة جديدة

19.ام الأرانب

عدد 2 حالة جديدة

20.القطرون

عدد 1 حالة مخالطة

21.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

22.الشاطئ

عدد 7 حالة جديدة

23.قصر الأخيار

عدد 7 حالة جديدة

24.الزاوية الغرب

عدد 24 حالة جديدة

25.قصر بن غشير

عدد 11 حالة جديدة

26.العجيلات

عدد 14 حالة جديدة

27.نالوت

عدد 7 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

28.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

29.سواني بن ادم

عدد 10 حالة جديدة

30.غريان

عدد 10 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

31.ظاهر الجبل

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

32.ككلة

عدد 2 حالة جديدة

33.وازن

عدد 2 حالة جديدة

34.الجميل

عدد 7 حالة جديدة

35.بني وليد

عدد 6 حالة جديدة

36.رقدالين

عدد 5 حالة جديدة

37.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

38.البريقة

عدد 1 حالة جديدة

39.المعمورة

عدد 13 حالة جديدة

40.زواره

عدد 30 حالة مخالطة

41.السائح

عدد 5 حالة جديدة

42.درج

عدد 1 حالة جديدة

43.الاصابعة

عدد 5 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1119 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 893 حالة في طرابلس

2.عدد 33 حالة في السائح

3.عدد 3 حالات في غريان

4.عدد 1 حالة في البريقة

5.عدد 6 حالات في اجدابيا

6.عدد 25 حالة في بني وليد

7.عدد 15 حالة في سبها

8.عدد 29 حالة في مصراته

9.عدد 69 حالة في الزاوية الغرب

10.عدد 20 حالة في زليتن

11.عدد 20 حالة في الزاوية المركز

12.عدد 5 حالات في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 13 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

2.عدد 1 حالة في رقدالين

3.عدد 1 حالة في البريقة

4.عدد 1 حالة في اجدابيا

5.عدد 1 حالة في الرجبان

6.عدد 1 حالة في صبراته

7.عدد 1 حالة في الرحيبات

8.عدد 2 حالة في مصراته

9.عدد 2 حالة في العجيلات

10.عدد 2 حالة في زواره

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 116064

2.الحالات النشطة : 18856

3.المتعافين : 95406

4.الوفيات : 1802