إحصائية القوى العاملة في ليبيا تصل إلى 1.872.971 خلال 2020

ارتفعت معدلات القوى العاملة في سوق العمل الليبي المسجلة بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل، إلى نحو 1.872.971 وظيفة.

وفيما بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري 1.696.097 شخص، وبلغ عدد العاملين خارج الجهاز الإداري 176.874 شخص، وجاء عدد المتحصلين عن المرتبات الضمانية والأساسية 409.531 شخص، وعدد المتحصلين على منحة الطلبة 123.546.

وبلغت نسبة عدد الذكور من العدد الكلى 64%، فيما بلغ عدد الإناث العاملات نسبة 36%.

وقالت وزارة العمل والتأهيل في تقريرها السنوي ان نسبة العاملين من السن العمرية (18_28) بلغ نسبة 5%، فما ارتفع نسبة العاملين من سن (29_38) الى نحو 30.

ووصلت نسبة العاملين من السن العمرية (39_48) 36% وهي الأعلى، كما سجلت السن العمرية (49_58) نسبة 22%، والسن العمرية (59_65) بنسبة 6%، وممن هم بسن عمرية أكبر من 65 بلغت 1%.