أوباري.. وضع وبائي كارثي وإمكانيات معدومة

قال رئيس لجنة مجابهة كورونا بمدينة أوباري، سالم الجرماوي، إن الوضع الوبائي في المدينة كارثي، خصوصًا وأنها منطقة عبور إلى غات وسبها ويتردد عليها الكثير من المواطنين الذين قد ينقلون المرض.

وأضاف الجرماوي أن المدينة ليس لديها مخصصات مالية من أجل مجابهة الوباء، منذ مارس2020 الماضي، علاوة على نقص الكوادر الطبية، مشيرًا إلى أن فريق الرصد في المدينة لا توجد لديه أي إمكانيات والكمامات منعدمة، لافتًا إلى أنه منذ شهرين لم يتم أخذ أي عينة للكشف عن حاملي المرض.

وطالب الجرماوي، بضرورة توفير المخصصات المالية لمجابهة الجائحة، مؤكدًا أن صبر المدينة نفد بعد كثرة الوعود التي لم تتحقق، مبينًا أنه منذ شهرين وفرق الرصد لم ترصد أي حالة لنقص الإمكانيات.

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