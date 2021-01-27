خارجية الوفاق تبدي استعدادها للتعاون مع المبعوث كوبيتش لإنجاح مسيرة الحوار السياسي

ليبيا – رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بتعيين يان كوبيتش مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، مؤكدة استعدادها للتعاون معه لإنجاح مهامه بالبعثة الأممية؛ من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار وإنجاح مسيرة الحوار السياسي الليبي.

خارجية الوفاق وفي بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء قالت: “نستبشر خيرًا فى المبعوث الجديد لما يتمتع به من سمعة دولية طيبة، فهو سياسي مخضرم عمل كوزير لخارجية بلاده سلوفاكيا وأمينًا عامًا لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ورئيسًا للجنة وزراء المجلس الأوروبي”.

وبحسب البيان شغل كوبيتش منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة في كل من طاجيكستان وأفغانستان والعراق ولبنان، وكان لما قام به خلال فترة عمله آثار إيجابية فى مسيرة تلك الدول نحو السلام والاستقرار.

خارجية الوفاق أعربت عن تمنيها للمبعوث كوبيتش التوفيق والسداد فى أداء مهامه على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية