بوفايد: الرفض والغضب لن يغير مسار التوافق بين لجنتي 13+ 13

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن “الرفض والغضب لن يغير من مسار التوافق بين لجنتي 13+ 13، حتى إن كان غير مرضي عنه؛ لأنه من المحتمل أن تعتمده البعثة الأممية دون الرجوع إلى المجلسين”.

بوفايد قال في تصريح لموقع “عربي21”: إن “الاعتماد الدولي لمخرجات بوزنيقة يتم باعتبار أن اللجنتين منتخبتان على الدوائر ومزامنة العملية للقاء جنيف؛ لذلك من المرجح أيضًا أن الأمر سيتم بتسوية تنفيذية شاملة بين الرئاسي والحكومة والمناصب السيادية، حتى وإن أعلن عنها على التوالي”، وفق توقعاته.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية