سامح شكري: تحرُّكات مصر نقطةُ تحوّلٍ للأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر قامت بتحركات مُكثّفة مثّلت نقطة تحوّل فارقة في مسار الأزمة الليبية.

واعتبر الوزير المصري، في كلمة له أمام مجلس النواب، أن إعلان القاهرة كان دعوة صريحة للتمسّك بالحلّ السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وفي تعقيب له على مداخلات أعضاء مجلس النواب قال “شكري” إن بلاده كثّفت جهودها للحفاظ على الأمن والمقدرات الليبية، وعدم إهدارها، وعدم التدخل الأجنبي في شأن الليبي؛ كي لا تصبح لبيبا ملاذًا للتنظيمات الإرهابية وتضغط على الأمن المصري.

يُشار إلى أن إعلان القاهرة كان تتويجا للمبادرة المصرية من طرف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والذي أعلن عنه عبر مؤتمر صحفي له، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وقد لقي إشادةً وترحيبًا على المستوييْن الإقليمي والدولي.

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