خريجو الأزهر في زليتن ينظمون ندوة حول الوحدة ونبذ الفرقة والاقتتال

أقيم بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا مكتب زليتن بزاوية الشيخ المربي عبدالسلام الأسمر الفيتوري محاضرة بعنوان “الأخوة في الإسلام” تطبيقًا لقوله تعالي بسم الله الرحمن الرحيم “إنما المؤمنون أخوة” .

وأوضح الشيخ أكرم الجراري مدير فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ليبيا، أن الشيخ علي أحمد أشميلة مدير مكتب المنظمة بمدينة زليتن بليبيا القى المحاضرة وسط حضور من طلاب العلم وحفاظ كتاب الله عز وجل من فئة الشباب، وتناولت المحاضرة معنى الأخوة في الإسلام والتعريف بها وشرحها والتأكيد على أن المسلم أخ المسلم وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والتأكيد على الوحدة ونبذ الفرقة والاقتتال بين أبناء المسلمين عامة وليبيا خاصة وتوعية الشباب من خطر التشتت والفرقة والتشدد.

وخلال المحاضرة تبادل الطلاب مع أشميلة الأسئلة والنقاش حول دور الإسلام وما نصت عليه الشريعة الإسلامية في جمع المسلمين والوحدة بينهم، والتعريف بالمنهج الوسطي المعتدل الذي يتخذه الأزهر الشريف نموذجًا في حل جميع الخلافات التي تطرأ على الساحة الآن والمتمثلة في لغة الحوار وتقبل الأخر ولا يصل الأمر إلى التكفير وسفك دماء المسلمين بمجرد الخلاف.

وتأتي هذه الجهود حصاد المحاضرات التدريبية التي تلقاها نخبة من علماء ليبيا على يد مختصين من علماء الأزهر الشريف من خلال الدورات التي تقيمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمقرها الرئيسي العاصمة المصرية القاهرة وحرص الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على الاهتمام الكبير بالأئمة والخطباء والوعاظ وطلاب ومدرسي القرآن الكريم في ليبيا حتى تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

وفي ختام المحاضرة قدم أشميلة شكره لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة وفرع المنظمة بليبيا برئاسة الشيخ أكرم فرج الجراري على الجهد المبارك والذي جني ثماره اليوم بفضل الله وجهود الأزهر الشريف قبلة العلم والعلماء.

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