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خريجو الأزهر في زليتن ينظمون ندوة حول الوحدة ونبذ الفرقة والاقتتال

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

 أقيم بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا مكتب زليتن بزاوية الشيخ المربي عبدالسلام الأسمر الفيتوري محاضرة بعنوان “الأخوة في الإسلام” تطبيقًا لقوله تعالي بسم الله الرحمن الرحيم “إنما المؤمنون أخوة” .

وأوضح الشيخ أكرم الجراري مدير فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ليبيا، أن الشيخ علي أحمد أشميلة مدير مكتب المنظمة بمدينة زليتن بليبيا القى المحاضرة وسط حضور من طلاب العلم وحفاظ كتاب الله عز وجل من فئة الشباب، وتناولت المحاضرة معنى الأخوة في الإسلام والتعريف بها وشرحها والتأكيد على أن المسلم أخ المسلم وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والتأكيد على الوحدة ونبذ الفرقة والاقتتال بين أبناء المسلمين عامة وليبيا خاصة وتوعية الشباب من خطر التشتت والفرقة والتشدد.

وخلال المحاضرة تبادل الطلاب مع أشميلة الأسئلة والنقاش حول دور الإسلام وما نصت عليه الشريعة الإسلامية في جمع المسلمين والوحدة بينهم، والتعريف بالمنهج الوسطي المعتدل الذي يتخذه الأزهر الشريف نموذجًا في حل جميع الخلافات التي تطرأ على الساحة الآن والمتمثلة في لغة الحوار وتقبل الأخر ولا يصل الأمر إلى التكفير وسفك دماء المسلمين بمجرد الخلاف.

وتأتي هذه الجهود حصاد المحاضرات التدريبية التي تلقاها نخبة من علماء ليبيا على يد مختصين من علماء الأزهر الشريف من خلال الدورات التي تقيمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمقرها الرئيسي العاصمة المصرية القاهرة وحرص الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على الاهتمام الكبير بالأئمة والخطباء والوعاظ وطلاب ومدرسي القرآن الكريم في ليبيا حتى تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

وفي ختام المحاضرة قدم أشميلة شكره لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة وفرع المنظمة بليبيا برئاسة الشيخ أكرم فرج الجراري على الجهد المبارك والذي جني ثماره اليوم بفضل الله وجهود الأزهر الشريف قبلة العلم والعلماء.

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تعليقات

  • ما اعظم الاسلام الوسطى والازهر الشريف منارة للاسلام الصحيح تصدى لكل الافكار المتطرفة سواء الوهابية او الشيعة او الدواعش او الاخوان وينشر الاسلام الذى لا يعرف التعصب ولا الكراهية يعتمد على التسامح والقيم الاسلامية السامية فالاسلام اول من ارسى قواعد المواطنة بقول رسول الله الناس سواسية كاسنان المشط واول من احترم حرية العقيدة با اكراه فى الدين فلا يقبل الاسلام اكراه احد على الدخول فيه دون رغبته حتى الاية التى يسميها الدواعش اية السيف فهى تحترم حرية العقيدة حيث تبيح لمن قاتل المسلمون وقاتلوه وانتصروا عليه ان يحتفظ بعقيدى ويدفع جزية وهى مبلغ اقل مما يدفعه المسلم كزكاة مقابل ان يحصل على حقوق مساوية للمسلم وراينا اعظم تطبيق للشريعة الاسلامية ايام الفاروق عمر بن الخطاب حيث اشاد المسيحيون بعدله قبل المسلمين والكل يعرف شدة عمر ولكن فى الحق والعدل وراينا كيف ان واليه على مصر يعامل الاقباط ويتيح لهم بناء الكنائس واعاد البطيرك الذى نفاه الرومان ما اعظم الاسلام السمح الذى لو وصل صورته الحقيقية فى الغرب لدخلوا فى دين الله افواجا ولكن اعداء الاسلام الصهاينة وظفوا ابواق اعلامهم العالميى واموالهم ونفوذهم لسفهاء المسلمين ليشوهوا صورة الاسلان حتى لا ينتشر ويهدد مصالحهم ووجدوا ضالتهم فى الاخوان المفلسين وفروعهم الارهابية التى تستند لافكار سيد قطب ذلك الشيطان اللعين

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  • يحسب لشيخ الازهر الطيب انه رفض كل الضغوط لتكفير اى مسلم حتى الخوارج منهم كداعش والقاعدة لما يترتب على التكفير من ضرر فى المواريث وعدم الصلاة عليهم ودفنهم فى مقابر المسلمين ولكنهم مجرمون سيحاسبهم الله يوم القيامة
    ومن مواقفه العظيمة الحوار بين الاديان من اجل التعايش التسلمى ولكنه قال لا حوار فى العقائد لان غير المسلمين كانوا يتصوروا ان الازهر سيمنح لغير المسلم الكافر بالاسلام صكوك الغقران فنحن نتحاور معهم للتعايش السلمى مع ايماننا بانهم بكفرون بعقيدتنا ونحن نكفر بعقيدهم ولكن لكم دينكم ولى دين والله يفصل بيننا يوم القيامة وهو من يحاسبنا على عقيدتنا وكل يتحمل نتيجة اعتقاده

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  • لايوجد شئ اسمه احزاب دينية فى مجتمع مسلم لان هذا يخالف نصوص القرآن والسنة كما فى قوله تعالى ولاتكونوا من الذين فرقوا دينهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون .
    فالاحزاب تكون على اساس سياسى او اقتصادى ولكن عليها ان تلتزم بالقيم الاسلامية من صدق وامانة ونزاهة وتسامح وغيرها من القيم الاسلامية الثابتة وهذا للاسف لم تلتزم به الاحزاب التى تدعى انها اسلامية فتجدهم منافقين مرتشين فاسدين لصوص يتاجرون بالدين وما ربحت تجارتهم وماكانوا مهتدين لانهم اشتروا الضلالة بالهدى .
    فالاصل ان المجتمع الاسلامى متمسك بالثوابت الاسلامية اما فى الاجتهادات فيختار منها المسلم مع يتناسب ظروفه ولاشأن له بمن يأخذ باجتهاد اخر كمن يحرم فوائد البنوك لايضع امواله فيها هو حر ولاشأن له بمن اقتنع بفتوى انها ليست حرام لان الربا المحرم هو ربا النسئ وليس ربا الفضل كما فى حديث شريف لا ربا الا ربا النسئ .ومن يرفض تهنئة المسيحى بعيده وهل التهنئة ستغير من عقيدنا طبعا وكذلك لو هنأونا بعيدنا فلن يغيروا عقيده فهى صور من التعايش السلمى واحترام عقيدة الاخر

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