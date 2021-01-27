المسماري: الجيش وقيادته ملتزمان بوقف إطلاق النار لدعم مسارات حل الأزمة الليبية

ليبيا – أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري التزام الجيش وقيادته بوقف إطلاق النار لدعم مسارات حل الأزمة الليبية.

المسماري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء، أوضح أن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار لإنجاح المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في البلاد.

وبين المسماري أن الأزمة في ليبيا هي أمنية بالأساس؛ بسبب انتشار المليشيات والجماعات الإرهابية، مبينًا أن الحرب التي يشنها الجيش ضد الإرهاب مستمرة حتى القضاء على جميع العناصر والبؤر الإرهابية في أي مكان بالبلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية