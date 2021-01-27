سعيد امغيب : تسريعُ الحلّ الدولي في ليبيا يدعو للتفاؤل

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن تسريع المجتمع الدولي للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا، أمرٌ يدعو للتفاؤل، مُوضحًا أن النجاح في ذلك، يعني عودة الدولة مُوحّدة مؤسساتيًا، كي تعمل على حلّ المشكلات التي تُواجه المواطن، مُؤكّدًا رغبته في تشكيل حكومة ليبية جديدة تعمل لرفع الثقل عن كاهل الليبيين.

ولفت “امغيب”، في تصريحاته لصحيفة “الاتحاد”، إلى أن تسريع الحل السياسي يكون دائمًا في صالح الشعب الليبي للحفاظ على مقدراته، مُؤكّدًا أن استمرار الأزمة يكلف خزينة ليبيا، يوميًا، أموالاً ضخمة، خاصةً مع سيطرة المجموعات المسلحة على المصرف المركزي، والعمل على هذا النهج يعني حلّ الأزمة الاقتصادية التي تتضمن نقص السيولة.

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