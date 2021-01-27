بحث نوع اللقاح الخاص بوباء كورونا وسبل توفيره

عقدت اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة فيروس كورونا اجتماعا خصص لمناقشة الطعم الجديد لفيروس الكورونا، حيث عرضت مؤسسة كوفاكس العاملة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية والمؤسسة العالمية للتطعيم ثلاث مقترحات تتضمن الشركات الاتية:

1. شركة أسترا زينيكا (Astra Zenica) لتوفير اللقاحات المطلوبة قبل نهاية الربع الأول من هذا العام.

2. شركة فيزرPfizer لتوفير اللقاح الذي سوف يتفق عليه لإعطائه بسرعة خلال نفس الفترة من هذا العام.

3. شركة موديرنا Moderna لتوفير اللقاحات المطلوبة وتحديد تاريخ تسليم اللقاح.

وتطرقت اللجنة في نقاشها إلى الطعم الصيني، الذي لم تعتمده منظمة الصحة العالمية حتى الآن حيث تم استبعاده في هذه المرحلة حتى تعتمده منظمة الصحة العالمية.

وشدد الاجتماع على اهمية التواصل مع شركة جونسن جونسن johnsonً johnson من أجل زيادة في كمية اللقاحات.

واكدت اللجنة انها تعمل على توفير اللقاح لكل الليبيين المستهدفين للتطعيم خلال هذه السنة بالاتصال المباشر بالشركات الموثوقة بلقاحاتها.