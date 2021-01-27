«الجوف» تبحث استخدام تقنية النانو في تقليل استخدام المواد الكيميائية أثناء الحفر

بحثت شركة الجوف للتقنية النفطية، مع شركة production chemicals group خلال اجتماع عبر الدائر المغلقة، استخدام تقنية النانو في تقليل استخدام المواد الكيميائية أثناء عمليات الحفر ومعالجة المخرجات والمحافظة على البيئة، وكذلك استخدامات هذه التقنية المتنوعة في العمليات النفطية.

الاجتماع الذي عقد الثلاثاء حضره مدير إدارة العمليات بشركة الجوف للتقنية النفطية، المهندس هلال البسكري، ومدير إدارة التصنيع المهندس خليفة عبد الونيس، والمستشارين والمختصين بشركة الجوف.

وأوضح بيان للشركة اليوم، أن هذه الاجتماعات تأتي بتوصيات من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لشركة الجوف بضرورة البحث عن أحدث وآخر التقنيات في مجال الخدمات النفطية لتكون شركة الجوف رائدة في قطاع الخدمات النفطية .

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